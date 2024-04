FORLÌ Un nuovo ponte per Modigliana dopo l'alluvione Finanziamento da oltre 2 milioni, firma col commissario Figliuolo

Un nuovo ponte per Modigliana dopo l'alluvione.

Sarà sottoscritto domani a Modigliana, sull'Appennino forlivese, l'accordo per la ricostruzione del ponte di Ca' Stronchino, struttura distrutta durante l'alluvione dello scorso mese di maggio. La firma dell'accordo avverrà tra il sindaco di Modigliana, Giancarlo Jader Dardi e il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione.

Con la firma dell'accordo le risorse derivanti dalle donazioni ricevute dal comune romagnolo da parte di privati, pari a 1.136.000 euro, verranno trasferite alla società Sogesid spa, incaricata, tramite un accordo tra comune e struttura del commissario, per la ricostruzione del ponte, cui si aggiungeranno le somme riconosciute con l'ordinanza 13 del commissario per la ricostruzione pari ad un ulteriore 1.200.000 euro, portando il finanziamento totale a oltre 2 milioni e 330mila euro.

La Sogesid sarà impegnata per complessivi 11 interventi per la ricostruzione delle principali strade comunali del territorio di Modigliana, per un importo di circa 86 milioni. La ricostruzione del ponte di Ca' Stronchino è una priorità indispensabile per i collegamenti da e verso Modigliana, un elemento di sicurezza per tutta la comunità modiglianese e della vallata del Tramazzo e per la ricostruzione del quale Modigliana ha ricevuto una straordinaria adesione di sostegno e concreta solidarietà da enti ed istituzioni.

