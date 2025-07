NOVITÀ Un’ora di musica in più, una sera a settimana, per i chiringuito di Rimini Approvato in via sperimentale dalla Giunta comunale il prolungamento orario delle manifestazioni musicali organizzate dai chioschi sulla spiaggia

Un’ora di musica in più, una sera a settimana, per i chiringuito di Rimini.

Una nuova deroga sperimentale, che consentirà ai chiringuiti sulla spiaggia di prolungare l’orario delle serate musicali di un’ora in più, fino alle 00:30, rispetto al limite attuale delle 23:30. È quanto deciso dalla Giunta comunale di Rimini e riportato dalla testata RiminiToday: la misura sarà valida una sola volta a settimana per ciascun esercente e dovrà essere richiesta formalmente all’amministrazione.

L’iniziativa, spiegano dal Comune, nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore vivacità dell’offerta turistica serale, mantenendo al contempo un equilibrio con le esigenze di quiete dei residenti. Restano invariate le regole generali: massimo 64 serate musicali per stagione, con eventi autorizzati nella fascia oraria tra le 18:30 e le 23:30, salvo le deroghe già previste per la Notte Rosa e Ferragosto, quando la musica può proseguire fino all’1 di notte. Nessuna modifica invece per la musica d’ambiente, che resta consentita fino alle 24:00 tutti i giorni, eccetto nelle fasce orarie 7:00–9:00 e 13:00–16:00, durante le quali deve essere spenta. Anche gli orari per la somministrazione di cibi e bevande restano invariati, dalle 7:00 a mezzanotte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: