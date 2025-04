PAPA FRANCESCO "Un papa immenso, che lascia un vuoto incolmabile": così il sindaco di Rimini Sadegholvaad ricorda Bergoglio

"È un Papa che ha saputo lanciare messaggi fortissimi, è il Papa di Lampedusa, è il Papa che ha voluto andare a gridare il suo sdegno, il suo appello all'umanità affinché ci si occupi dei più bisognosi, dei migranti": il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ricorda Papa Francesco.

"Lui che è stato figlio di migranti in un'epoca in cui i migranti vengono deportati ed esibiti come trofei - dice - un Papa immenso che lascia un vuoto incolmabile, è un ricordo mio anche personale, è stata la visita che ho avuto modo di fare da sindaco in Vaticano e vedere direttamente Papa Francesco, parlare con lui è stata un'emozione immensa".

