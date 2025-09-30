RICCIONE Un percorso partecipativo per trasformare l’ex Mattatoio in un polo multifunzionale per giovani “La città dei ragazzi” è il titolo del progetto partito lo scorso luglio e che vedrà il secondo appuntamento giovedì 2 ottobre, dalle 16 alle 18, nella sala riunioni della Biblioteca comunale di viale Lazio

Prosegue a Riccione il cammino verso la nascita de “La città dei ragazzi”, il progetto che cambierà volto all’ex Mattatoio comunale, trasformandolo in un polo multifunzionale dedicato alle nuove generazioni. Non solo un luogo fisico, ma uno spazio pensato per coworking, laboratori, musica, inclusione sociale e attività culturali. L’area, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con cinque milioni di euro di fondi Pnrr, prevede anche un cofinanziamento comunale di 3,1 milioni di euro.

La proposta progettuale nasce da un lavoro già avviato con il “Tavolo giovani”: l’obiettivo è coinvolgere ragazze e ragazzi in prima persona nella definizione degli spazi, dei contenuti e del modello gestionale della futura “città dei ragazzi”, seguendo una logica di co-progettazione, sostenibilità e inclusività. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità per giovani con disabilità e alla valorizzazione dei talenti attraverso attività formative, creative e imprenditoriali.

Dopo il primo incontro di luglio, che ha dato il via al percorso partecipativo, giovedì 2 ottobre, dalle 16 alle 18, nella sala riunioni della Biblioteca comunale di viale Lazio, si terrà il secondo tavolo di confronto e formazione. Saranno presenti enti del Terzo settore, associazioni giovanili e realtà educative e sociali del territorio, insieme alla vicesindaca e assessora alle Politiche giovanili del Comune Sandra Villa.

Il programma prevede innanzitutto la restituzione dei temi emersi nel primo appuntamento, per poi passare al lavoro di gruppo. I partecipanti saranno suddivisi in tre tavoli tematici: co-gestione dello spazio condiviso, utilizzo occasionale per attività proprie, coinvolgimento e protagonismo delle giovani generazioni.

