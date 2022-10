Un unico funerale per i ragazzi del Centro 21, "erano partiti contenti, era la loro prima vacanza"

Da sinistra Alfredo Barbieri, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Francesca Conti e l'ex sindaco Massimo Pironi

Erano in viaggio verso Val di Lauco, in Friuli, per partecipare a un evento in collaborazione con il Centro Zaffiria. presso il quale Alfredo Barbieri, uno degli utenti della cooperativa con sindrome di Down, lavorava. L'inseparabile fidanzata Rossella De Luca era accanto a lui: negli studi di San Marino RTV avevano parlato di quel loro legame così intimo. Ma quel progetto di vita e lavoro che sognavano si è spezzato nel pomeriggio di ieri, in quel drammatico incidente stradale avvenuto sulla A4 a San Donà di Piave, nel Veneziano.

Una tragedia che tocca da vicino San Marino: tra i messaggi di cordoglio di associazioni e partiti anche quello della San Marino Academy che si stringe attorno alla famiglia del fisioterapista Matteo Aluigi: la sorella Maria era su quel pulmino. Ed è morta sul colpo, come Valentina Ubaldi, Francesca Conti “vivevano insieme da alcuni anni - raccontano dal Centro -.. Erano felici ed emozionati, perché quella era la loro prima vacanza". Uniti a tal punto che le famiglie, che hanno dovuto affrontare oggi il viaggio del dolore ed il riconoscimento dei corpi, hanno espresso il desiderio di celebrare tutti insieme un unico funerale, non appena la Procura darà il nulla osta. Ad accompagnarli la sindaca Daniela Angelini “troveremo il luogo più adeguato per l’ultimo saluto” ha assicurato.

Alla guida del pulmino Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione e socio della cooperativa. Quei giovani erano la sua seconda famiglia. Ricordato da tutti, anche da Libera di San Marino come "un uomo pieno di cuore ed entusiasmo, instancabile, sempre presente" sapeva bene quanto fosse importante che politica e associazionismo lavorassero insieme e non perdeva occasione per ricordarlo. Per la coordinatrice educativa Romina Bannini, ricoverata in condizioni gravissime a Treviso, le speranze sono ridotte al lumicino: era seduta nel sedile posteriore del pulmino finito sotto al tir in circostanze da chiarire Un urto terribile, il Ducato si è accartocciato sotto il camion.

Nel video alcuni momenti della trasmissione Khorakhanè, registrata nel marzo 2021 con i ragazzi della Coop Centro 21