Un viaggio di centosessant'anni per ‘vedere’ la storia della città

Un milione e mezzo di foto conservate nell’archivio fotografico della città: un viaggio di centosessant'anni per ‘vedere’ la storia di Rimini Proseguono i lavori di digitalizzazione dell’archivio fotografico del Comune di Rimini con immagini importanti per la storia cittadina: 400mila quelle consultabili anche on line

Con il suo patrimonio di oltre un milione e mezzo di foto originali conservate, l'Archivio Fotografico della Biblioteca Gambalunga offre un formidabile percorso nella memoria visiva cittadina in centosessant'anni di storia, dal 1860 ad oggi. Oggi le collezioni fotografiche della Biblioteca Gambalunga contano circa un milione di foto in formato analogico (stampe, negativi su vetro o pellicola, diapositive) e circa 500mila foto digitali native. Dall'inizio degli anni Duemila, con l'avvento della fotografia digitale, l'Archivio Fotografico ha avviato la digitalizzazione dei propri servizi e delle raccolte della Biblioteca, accumulando un repertorio di 597.205 scansioni e di queste foto digitalizzate, sono circa 400.000 quelle consultabili sul catalogo online della Rete bibliotecaria di Romagna ‘Scoprirete’ https://scoprirete.bibliotecheromagna.it. Fra queste alcune serie storiche fino al 1945, l’archivio immagini APT, l’archivio Minghini fino al 1979, l’archivio CEIS, la collezione Fausto Mauri.







L’ultima acquisizione è proprio la collezione “Fausto Mauri”, grazie alla partecipazione ad un bando del Mibact che ne ha consentito l’acquisto. La collezione è costituita da una raccolta di 4.176 esemplari tra cartoline illustrate e fotografie in formato cartolina postale, che documentano la storia del turismo riminese fin dalle origini (1895-1960).