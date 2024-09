RACCOLTA FONDI “Una gamba per Fabiana”, le Randagie 5 Stelle consegnano i fondi, dopo l'Everesting Campagna di beneficenza, per aiutare Fabiana all'acquisto di una protesi

Nuovo capitolo di solidarietà per le Randagie 5 Stelle, gruppo di cicliste capitanate da Morena Matteoni dell'omonimo negozio di cicli a Sant'Ermete. In 28 sulla “Cioca”, la durissima salita di Sogliano, percorsa a staffetta per un intero giorno, tante volte quante necessarie ad eguagliare il dislivello del Monte Everest, 8848 metri. Everesting di beneficienza a sostegno della campagna “Una gamba per Fabiana”.

“Siamo un gruppo di donne, di cicliste – racconta Morena Matteoni - che oltre che condivide la passione dei pedali, una volta all'anno dedichiamo la nostra passione in beneficenza. Quest'anno la fortunata è stata la nostra Fabiana. L'abbiamo conosciuta tramite un'amica, che ce l'ha consigliata, che ci ha informato del suo incidente, della sua amputazione alla gamba e della sua volontà di poi avere una protesi”.

26 interventi in 40 mesi di sofferenze, le complicazioni per una infezione severa, culminate con l'amputazione dell'arto. Raccolta fondi ancora aperta, per consentire a Fabiana di tornare a camminare, a pedalare.

“Questo movimento che le Randagie 5 Stelle hanno fatto – dice Fabiana - per me è una contraddizione di umanità. Perché da una parte ho l'uomo che mi ha lasciato per terra, e ha avuto il coraggio di dirmi che non era successo niente lasciarmi lì. Dall'altra parte, ho un miracolo vivo, presente in carne, di persone umane che pensano e aiutano il prossimo. Io voglio fare parte di questo tipo di umano. E con questo movimento delle ragazze, io almeno un piede perfetto lo avrò grazie a loro. È già l'inizio, quindi ho un anno per andare avanti con un piede meraviglioso”.

Nel video, le interviste a Morena Matteoni, delle “Randagie 5 Stelle” e a Fabiana Coloniese

