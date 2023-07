Una gatta "assessore" comunale, accade in Liguria

"È entrata honoris causa a far parte della Giunta comunale di Pompeiana, nell’entroterra di Riva Ligure in provincia di Imperia, l'Assessora Miao, una simpatica micia a pelo lungo che da circa un anno si è installata nel municipio della cittadina". Lo riporta Repubblica.it, la gatta aveva un padrone che la amava, ma "un giorno si è presentata in municipio e non se n’è più andata. Lì ha trovato la sua nuova casa". Il primo cittadino, gli assessori e i dipendenti comunali "se ne prendono amorevolmente cura ogni giorno, anche quando il palazzo comunale è chiuso". L’Assessora Miao, così è stata 'battezzata' la gatta, prende parte a tutte le sedute ufficiali e perfino ai matrimoni e "ha un tasso d’assenteismo così basso da far invidia al più solerte dei parlamentari". Il sindaco di Pompeiana Vincenzo Lantieri ha dichiarato: "Alla fine l'effetto è quello di una vera pet therapy per tutti noi".