SANTARCANGELO Una luce per Cristian e Luca; candele alle finestre dalle 18 per ricordare i due alpinisti L'Amministrazione comunale, Città Viva e la Pro Loco hanno organizzato un momento di raccoglimento collettivo

Un appuntamento in ricordo di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due santarcangiolesi deceduti sul Gran Sasso. "Una luce per Cristian e Luca" questo il titolo dell'iniziativa. L'Amministrazione comunale, Città Viva e la Pro Loco hanno organizzato un momento di raccoglimento collettivo per questo pomeriggio a partire dalle 18: due file di candele verranno accese lungo la scalinata di via Saffi, mentre i negozi del centro città accenderanno anch'essi una luce alla propria vetrina, invitando tutti i santarcangiolesi che vorranno a fare lo stesso sul davanzale della propria finestra.

