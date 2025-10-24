Una nuova rotta Ryanair per l'aeroporto di Rimini. Arriva Breslavia

Un nuovo volo Ryanair per l'aeroporto di Rimini-San Marino. In vista della stagione estiva 2026, il Fellini arricchisce ulteriormente la propria offerta di collegamenti: da domenica 29 marzo sarà operativo un nuovo volo diretto per Breslavia (Wroclaw), terza città polacca per numero di abitanti. La novità si affianca al già consolidato collegamento con Cracovia, che la compagnia dovrebbe potenziare durante la prossima estate. A Breslavia, lo scalo di Rimini sarà collegato due volte alla settimana, la domenica e il giovedì, e rimarrà attivo fino al 22 ottobre. Questa è la prima novità annunciata dall'azienda di voli low cost irlandese per il 2026, che si va ad aggiungere alle altre otto destinazioni già presenti e confermate per la prossima estate.

"Con questa nuova tratta - ha dichiarato Leonardo Corbucci, Ad dell'Areoporto Airiminum - aggiungiamo una nuova destinazione polacca, diventata negli ultimi anni meta turistica di interesse, affiancandola alla già consolidata rotta per Cracovia. È fondamentale incrementare le connessioni con la Polonia che ormai si è affermata come uno dei mercati strategici della Riviera, con grande soddisfazione di tutti gli operatori turistici". "

Soddisfatta l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni: “L’interesse del turista polacco nei confronti dell’Emilia-Romagna è in crescita - commenta - come testimoniano anche gli incrementi del +11,1% nelle presenze e del +13,9% negli arrivi registrati tra gennaio e agosto di quest’anno, con la Riviera ad assorbire il 55,2% degli arrivi e il 70,2% delle presenze polacche regionali. Un risultato frutto anche dei numerosi articoli e servizi televisivi sulla nostra offerta di vacanza usciti sui principali media della Polonia, grazie agli educational tour gestiti dall’ente di promozione turistica regionale. Ma la promozione per essere realmente efficace va sostenuta da collegamenti facili, rapidi ed efficienti".

Gradimento è stato espresso anche dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “La nuova tratta – ha dichiarato - dà sostanza all’efficacia della collaborazione tra Airiminum, Apt e i Comuni della costa nel percorso per lo sviluppo dello scalo riminese e la promozione del territorio”.









