"Una passione per l'uomo": presentato il 43° Meeting, a Rimini Fiera dal 20 al 25 agosto

"Una passione per l'uomo", il tema dominante, citazione tratta da un intervento al Meeting del 1985 di don Luigi Giussani di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita. Il Meeting sta per tornare, come sempre ben radicato nel territorio riminese ma mantenendo intatto il respiro globale che lo ha reso un unicum nel panorama italiano. Al centro le tensioni internazionali, la transizione ecologica, la ricostruzione, scenari nei quali irrompe inevitabilmente la crisi politica italiana - il 24 agosto da programma è atteso a Rimini Mario Draghi - ma soprattutto focus su educazione, scuola, famiglia. Ospite della tradizionale presentazione, ieri nella sala Ressi del Teatro Galli, la Vice Ministra degli Affari Esteri Marina Sereni affiancata dal Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Confermata anche la storica collaborazione con la Repubblica di San Marino.

Nel video le interviste a Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting; Marina Sereni, Vice Ministra Affari Esteri; Maria Alessandra Albertini, Dir. Affari Giuridici Dipartimento Esteri RSM.