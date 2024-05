Una piazza per Borsellino con i laboratori della legalità dei piccolissimi

Le interviste a Gianluca Ugolini, Domenica Spinelli, Marco Croatti, Niccolò Anselmi e Annadomenica Gallucci

“Avevamo già dedicato a Falcone una piazza a Coriano – spiega il Sindaco Gianluca Ugolini - quindi questo è un passaggio che completa questo percorso, che ci ricorda questi grandi uomini che hanno fatto la storia del nostro Paese”. Ci sono le autorità, ci sono le scuole, i giovanissimi dell'infanzia e delle elementari a dare prospettiva al momento simbolico, presentando il frutto dei laboratori svolti sul tema della legalità.

“In questo momento – osserva Domenica Spinelli, vice sindaco di Coriano, anche senatore FdI – serviva, innanzitutto, la presenza dei ragazzi; poi l'intitolazione anche di una piazza laddove Borsellino ha sempre detto che la rivoluzione parte dalle piazze. Quindi noi abbiamo questa grossa responsabilità e oggi qui, da Coriano, lanciamo un messaggio che è importante per i giovani: essere presenti, essere partecipi e poi fare, insieme agli adulti, questa rivoluzione”.

“Questa generazione è presente in questo momento a ricordare una figura così importante per il nostro Paese, per la legalità. Li hanno fatti lavorare per un anno su un progetto molto importante – osserva Marco Croatti, senatore M5S - questo è dare cultura al territorio e sono loro la memoria del territorio perché saranno le nuove generazioni che porteranno avanti questi temi”.

Il dono della Costituzione adattata ad un linguaggio per i più piccoli, mentre il Vescovo, Niccolò Anselmi nel dire “La rivoluzione parte da noi”, insiste sul concetto dell'esempio, dagli adulti ai giovani. “E' un compito di tutti noi adulti verso tutti questi ragazzini che ci guardano e ci osservano dobbiamo avere un insegnamento delle parole, ma anche delle azioni di verità, di chiarezza, di franchezza”.

Significativo il fare memoria – ricorda il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, Annadomenica Gallucci – dando forza alla lotta per la legalità: “Deve essere una conquista quotidiana per ciascuno di noi; non si può immaginare di delegarla solo alla Magistratura, perché i problemi della Magistratura sono in realtà problemi che riguardano tutti i cittadini. Tutti i giorni occorre ricordare questi momenti; occorre parlarne nelle scuole; occorre parlarne nelle piazze. Sicuramente, la rivoluzione è iniziata, ma siamo ancora in cammino”.

Nel video, le interviste a Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano; a Domenica Spinelli, vice sindaco di Coriano e senatore FdI; a Marco Croatti, senatore M5S; a Niccolò Anselmi, Vescovo di Rimini; a Annadomenica Gallucci - Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Rimini