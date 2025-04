"Una piazza per l'Europa" a Bologna, il sindaco Lepore: "Qui c'è la società civile"

Migliaia di persone si sono radunate oggi in piazza del Nettuno a Bologna per l’iniziativa "Una piazza per l’Europa", promossa dai sindaci Matteo Lepore e Sara Funaro. Tra bandiere dell'Unione Europea, della pace e dell'Ucraina, hanno sfilato cittadini e oltre cento sindaci dall'Emilia-Romagna e dalla Toscana. "Oggi in piazza c'è la società civile", ha detto Lepore, annunciando che il video della manifestazione sarà inviato ai sindaci di Kharkiv, Gaza e Istanbul. "Vogliamo dare voce a chi chiede un'Europa più unita e giusta", ha aggiunto.