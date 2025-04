RICERCHE SCIENTIFICHE Under 14: l'utilizzo prematuro dei social comporta ricadute negative sul rendimento scolastico A sottolinearlo è l'esperta Sabrina Priulla: Responsabile progetti Piramis onlus. Si parla di un impatto significativo su competenze linguistiche e prove di matematica

“L'utilizzo eccessivo dello smartphone è un dato purtroppo ormai evidente”, sottolinea l'esperta Sabrina Priulla. Che pone l'accento su una ricerca dell'Università Bicocca di Milano del Dipartimento di Sociologia. Focus, con gli alunni intervistati, sul tema dell'accesso ai social. “Il 30% degli studenti – riporta la Responsabile progetti Piramis onlus - dice di aver creato un suo profilo di social media nella Prima Media, quindi parliamo di 10-11 anni; il 25% in Seconda e il 17 in Terza”.

E poi il punto chiave della ricerca: “chi ha creato un profilo social prima dei 14 anni ha ottenuto all'esame di terza media un punto inferiore di valutazione rispetto a chi i social non li utilizzava”.

Nello studio riferimenti anche al livello di “soddisfazione generale e di benessere” degli under14: inferiore, pare, per coloro che hanno un profilo social.

Priulla ricorda inoltre come “l'ultima release della ricerca del mese scorso” sottolinei come su competenze linguistiche e prove di matematica, i ragazzi che usano social prima dei 14 anni - che il limite è imposto alla Comunità europea -, abbiano una valutazione nettamente inferiore. “Questo ci dimostra anche con i numeri che l'utilizzo dei social nei ragazzi non è positivo”.

Ascolta l'intervista via Zoom a Sabrina Priulla (Responsabile progetti Piramis onlus)

