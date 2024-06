Undici i deputati sanzionati dopo l'aggressione alla Camera: 4 giorni anche a chi ha preso le botte

Nel video le interviste a Francesco Silvestri, capogruppo deputati Movimento 5 Stelle, e a Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle

Dopo l'aggressione alla Camera dei Deputati e la visione dei relativi filmati da parte del presidente Fontana, sospesi ben 11 deputati. Ecco chi sono gli 11 deputati colpiti dalle sanzioni decise dall'Ufficio di Presidenza dopo l'aggressione durante la discussione del disegno di legge sull'autonomia differenziata. La più grave al leghista Iezzi, quindici giorni di sospensione, 7 giorni ai deputati di Fratelli d'Italia Mollicone, che è anche presidente della Commissione Cultura, Cangiano e Amich, per il leghista Furgiuele che più volte ha fatto il segno della X Mas in Aula, salvo poi giustificarsi dicendo che si riferiva al programma X Factor, 7 giorni anche a Stumpo del Partito Democratico, 3 giorni ad Amendola e Candiani della Lega, 2 a Stefanazzi e Scotto del Pd, ma 4 giorni anche allo stesso Donno, il deputato del Movimento 5 Stelle, che dopo aver sventolato il tricolore davanti al ministro Calderoli è stato aggredito fino ad essere portato fuori in carrozzina dall'Aula e ricoverato in pronto soccorso. Una sanzione “vergognosa e pericolosa” per i 5Stelle. A quanto pare il voto in Ufficio di Presidenza sulle sanzioni è finito 10 a 7, a favore della decisione anche Roberto Giachetti, Italia Viva, e Benedetto Della Vedova, +Europa. Scontri, più verbali che altro, anche in Senato dove la legge sul premierato arriva alla votazione finale, da martedì. Sempre martedì le opposizioni scenderanno in piazza, con lo slogan “Difendiamo l'unità nazionale”: aderiscono Partito Democratico, M5S, Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa: “Non permetteremo – dicono – che vengano compromesse l'unità e la coesione nazionale”.

