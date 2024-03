Undici tra scippi e rapine, la polizia arresta 40enne a Ravenna

Undici tra scippi e rapine, la polizia arresta 40enne a Ravenna.

Un 40enne pregiudicato è stato arrestato dalla polizia per 11 tra scippi e rapine messe a segno a Ravenna soprattutto ai danni di donne in bici tra novembre e febbraio. L'uomo è stato raggiunto sabato sera da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Andrea Galanti su richiesta del Pm Stefano Stargiotti sulla base delle verifiche della squadra Mobile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: