RICONOSCIMENTO Unesco: i teatri condominiali del centro Italia diventano Patrimonio mondiale Dieci sale storiche di Marche, Umbria ed Emilia-Romagna entrano nella Lista. Giuli: “Gioielli architettonici e centri vitali di identità e coesione sociale”. Acquaroli: “Pagina storica per la regione dei teatri”

Unesco: i teatri condominiali del centro Italia diventano Patrimonio mondiale.

Il sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo nell’Italia centrale è stato iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. La decisione è stata adottata dal Comitato del Patrimonio mondiale nel corso della sua 48esima sessione, svoltasi a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026.

Il riconoscimento riguarda un sito seriale formato da dieci teatri storici distribuiti tra Marche, Umbria ed Emilia-Romagna: il Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Teatro Serpente Aureo di Offida, il Teatro dell’Aquila di Fermo, il Teatro Lauro Rossi di Macerata, il Teatro Feronia di San Severino Marche, il Teatro Gentile da Fabriano di Fabriano, il Teatro Bramante di Urbania e il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto.

Con la nuova iscrizione sale a 62 il numero dei siti italiani presenti nella Lista del Patrimonio mondiale, consolidando il primato dell’Italia per numero di beni riconosciuti dall’Unesco. “Accogliamo con orgoglio e soddisfazione la decisione del Comitato del Patrimonio mondiale dell’Unesco di iscrivere i teatri condominiali dell’Italia centrale nella Lista del Patrimonio mondiale”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Il riconoscimento celebra l’eccezionale valore universale di questi gioielli architettonici, che sono, da oltre due secoli, centri vitali di fruizione culturale, di identità e di coesione sociale per le comunità che li custodiscono”, ha aggiunto il ministro. Secondo Giuli, “i teatri condominiali sono una infrastruttura culturale italiana di eccellenza, che, in maniera innovativa, ha permesso a generazioni di cittadini nei borghi e nei piccoli centri dell’Italia centrale di fruire dell’Opera, della musica classica e di altre forme di spettacolo dal vivo”.

“La loro iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale premia l’iniziativa promossa dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in collaborazione con il Ministero della Cultura, che sosterrà l’intera rete nazionale dei teatri condominiali nel percorso di valorizzazione avviato con la candidatura Unesco”, ha concluso Giuli. I teatri condominiali all’italiana costituiscono un fenomeno peculiare nella storia dell’architettura teatrale e nella concezione stessa del teatro come istituzione sociale e culturale. Nati attraverso la partecipazione diretta dei cittadini, che ne condividevano la proprietà, la gestione e la fruizione, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo della vita culturale e civile di borghi e città dell’Italia centrale.



La loro importanza non risiede soltanto nel valore architettonico degli edifici, caratterizzati dalla tradizionale sala all’italiana, dalla platea e dagli ordini sovrapposti di palchi, ma anche nel modello comunitario che ne ha accompagnato la nascita e la gestione. Si tratta di un patrimonio diffuso nel quale eleganza, rappresentazione sociale, iniziativa civica e partecipazione collettiva si sono intrecciate, rendendo il teatro un elemento identitario delle comunità locali.

Al percorso hanno partecipato anche le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, insieme ai Comuni, agli enti territoriali e alle realtà locali delle aree nelle quali il sistema dei teatri condominiali ha conosciuto la sua maggiore diffusione. La candidatura ha inoltre beneficiato del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha curato i rapporti con l’Unesco.

Otto dei dieci teatri iscritti si trovano nelle Marche, uno in Umbria e uno in Emilia-Romagna. Proprio la forte concentrazione di sale storiche nel territorio marchigiano ha contribuito negli anni a definire le Marche come “regione dei teatri”. “Un motivo di enorme orgoglio, una grandissima emozione e un risultato storico per le Marche e per l’intero sistema teatrale e culturale regionale e nazionale”, ha commentato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“Questo riconoscimento conferma il valore universale di un patrimonio unico al mondo e rafforza l’identità delle Marche come regione dei teatri, territorio nel quale si concentra la maggiore densità di teatri condominiali al mondo”, ha proseguito Acquaroli. “L’iscrizione del sito seriale nella lista a patrimonio mondiale sosterrà l’intera rete regionale dei teatri condominiali nel percorso di valorizzazione avviato con la candidatura Unesco. Oggi scriviamo una pagina storica che nasce da un lungo e rigoroso lavoro istituzionale e che porterà un richiamo internazionale all’intera rete dei teatri storici disseminati nel territorio marchigiano e, di conseguenza, a tutta la nostra Regione”, ha aggiunto il presidente. Secondo la Regione Marche, il riconoscimento rappresenta “uno straordinario e unico traguardo nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico” e consacra definitivamente il ruolo delle Marche come territorio caratterizzato da una presenza eccezionalmente diffusa di teatri storici.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Emilia-Romagna per l’inserimento del Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria. “Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e di gratitudine. Il Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria entra oggi a far parte del patrimonio di tutta l’umanità, e con lui entra la storia, la tenacia e la sensibilità di una comunità che ha saputo custodire questo gioiello per secoli”, hanno dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni. “È un risultato che rafforza e valorizza il patrimonio culturale di tre regioni - Emilia-Romagna, Marche e Umbria - e che ci consegna anche una responsabilità più grande: continuare a prendercene cura”, hanno sottolineato.

De Pascale e Allegni hanno inoltre ringraziato “la Regione Marche, i Comuni, gli uffici del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna e tutti coloro che hanno accompagnato con il loro contributo ogni fase di questo percorso con competenza e passione”. Il Teatro Mariani, considerato il più antico teatro in legno d’Italia, è legato anche alla figura di Vittorio Gassman, che vi recitò la Divina Commedia per una produzione televisiva della Rai.

L’iscrizione Unesco apre ora una nuova fase per la tutela, la gestione e la promozione coordinata dei dieci edifici. Il riconoscimento non riguarda infatti soltanto singoli monumenti, ma un sistema culturale unitario, rappresentativo di una particolare forma di partecipazione dei cittadini alla costruzione, alla proprietà e alla vita dei teatri. La valorizzazione dovrà coinvolgere l’intera rete dei teatri storici, anche oltre i dieci edifici compresi formalmente nel sito seriale, favorendo interventi di conservazione, iniziative culturali condivise, attività di studio e una più ampia promozione internazionale dei territori interessati.

PERCHÉ SI CHIAMANO TEATRI “CONDOMINIALI”

La definizione di teatri “condominiali” deriva dal particolare modello di proprietà e di gestione sul quale queste strutture furono fondate tra il Settecento e l’Ottocento. Il termine non indica un teatro collocato all’interno di un condominio nel significato moderno della parola. Il “condominio” era costituito dall’insieme dei cittadini, delle famiglie o delle associazioni che partecipavano finanziariamente alla costruzione della sala e diventavano proprietari di una sua parte, in particolare di uno o più palchi.

Ogni palco poteva appartenere a un singolo, a una famiglia o a più soggetti riuniti. I proprietari, tradizionalmente chiamati condomini o palchettisti, condividevano quindi la titolarità del teatro, contribuivano alle spese necessarie al suo funzionamento e partecipavano, secondo regole stabilite dagli statuti, alle decisioni relative alla gestione dell’edificio e all’organizzazione degli spettacoli.

La sala teatrale assumeva così una struttura proprietaria paragonabile, per alcuni aspetti, a quella di un edificio suddiviso in unità appartenenti a soggetti diversi, con spazi individuali e parti comuni. I palchi rappresentavano gli spazi di pertinenza dei singoli proprietari, mentre la platea, il palcoscenico, gli accessi e gli altri ambienti erano utilizzati e amministrati nell’interesse della collettività dei partecipanti. Questo sistema permetteva di raccogliere le risorse necessarie per costruire teatri anche in centri di dimensioni ridotte, dove sarebbe stato difficile sostenere l’intero investimento soltanto attraverso le finanze pubbliche. La partecipazione dei cittadini trasformava il teatro in una vera impresa comunitaria e consentiva anche ai borghi dell’Italia centrale di dotarsi di sale raffinate, spesso ispirate ai grandi teatri delle capitali europee.

Il possesso di un palco aveva anche un valore sociale e simbolico. Il teatro era un luogo di spettacolo, ma anche uno spazio di incontro, rappresentazione pubblica e riconoscimento dell’appartenenza alla comunità. La disposizione dei palchi, la loro decorazione e la presenza delle famiglie proprietarie rispecchiavano, almeno in parte, l’organizzazione sociale del territorio. La peculiarità del modello condominiale consiste tuttavia nell’avere unito la dimensione della proprietà privata a quella della funzione collettiva. Pur essendo suddiviso tra numerosi proprietari, il teatro operava come un’istituzione culturale al servizio della comunità. Le decisioni, la manutenzione e la programmazione richiedevano collaborazione, responsabilità condivisa e una forma organizzata di partecipazione civica.

È proprio questa combinazione tra architettura, proprietà collettiva, gestione partecipata e funzione sociale ad avere contribuito al riconoscimento del valore universale del sistema. I teatri condominiali non sono soltanto edifici monumentali: raccontano un modello storico nel quale le comunità locali hanno scelto di investire direttamente nella cultura e nello spettacolo dal vivo, considerandoli elementi essenziali della vita civile.

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