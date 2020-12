Unica zona rossa: l'Abruzzo non ci sta e si declassa, scontro con Roma

Con un'ordinanza firmata ieri sera, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha declassato la regione - l'unica in Italia ancora in zona rossa - ad arancione. La zona rossa può concludersi dopo le tre settimane 'che sono necessarie e sono obbligatorie' e che finiscono mercoledì: "se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione" sarà diffidata' ha detto il ministro alle Autonomie Regionali Francesco Boccia. Il governatore però va avanti e da oggi i negozi torneranno aperti.