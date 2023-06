Unicredit: "Con inflazione tenere soldi sul conto non è azzeccato"

"In Italia si crede ancora che sia meglio avere del denaro disponibile sul conto corrente per far fronte alle necessità" ma "in una situazione di inflazione", "non è una strategia azzeccata". Lo afferma l'ad di Unicredit Andrea Orcel alla celebrazione del 145esimo anniversario de Il Messaggero secondo cui "il risparmio medio italiano è più alto di altri Paesi e perciò ambito". Orcel ha ricordato come "il deposito medio in Unicredit è sotto i 15mila euro ed è visto come qualcosa di transazionale per fare fronte ai pagamenti. Non si crede molto nell'assicurazione specie nella parte protezione" ma si "investe molto in titoli di Stato e fondi di investimento".