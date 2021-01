Unione Europea e AstraZeneca in polemica per la consegna dei vaccini

Polemica in atto tra l'Unione Europea e la società AstraZeneca, dopo l'annuncio da parte di quest'ultima di un taglio del 60% delle dosi del proprio vaccino anti-Covid che verranno distribuite nel primo trimestre 2021. “E' falso – è la risposta di AstraZeneca – che stiamo dirottando fiale verso altri Paesi a scapito dell'Unione. Non stiamo violando il contratto”. Intanto in Abruzzo sono stati rilevati tre casi di positività al Covid con variante brasiliana. Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù, ha annunciato che alcuni milioni di dosi del vaccino dell'azienda Reithera potranno essere somministrate da settembre.