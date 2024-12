PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE Unione Valconca promossa tra le "Unioni in sviluppo": riconoscimento dalla Regione Emilia-Romagna Nuove opportunità di finanziamento e servizi innovativi per i 30mila residenti nei nove Comuni associati.

L’Unione Valconca compie un importante passo avanti, venendo "promossa" dalla Regione Emilia-Romagna dal gruppo delle "Unioni avviate" a quello delle "Unioni in sviluppo". Il riconoscimento, ottenuto grazie ai risultati annuali del Programma di Riordino Territoriale (PRT) aggiornati al 31 ottobre 2024, testimonia la capacità di pianificazione e gli investimenti compiuti dall’Ente negli ultimi due anni, con il sostegno dei Comuni associati. A riferirlo è una nota del presidente Giorgio Ciotti.

Questo progresso - continua - non è solo formale, ma apre a nuove opportunità di finanziamento e benefici mirati, come risorse per la formazione del personale e per investimenti in capitale umano. Tra i successi dell’Unione, il coordinamento di progettualità che ha garantito contributi per 370mila euro annui nel 2022 e 2023, con una crescita del 112% rispetto agli anni precedenti. Per il 2024, si stimano finanziamenti superiori a 500mila euro.

Con 30mila residenti distribuiti in nove Comuni, l’Unione sta rafforzando i propri organici e punta a implementare nuove funzioni, come gestione del personale, tributi e servizi sociali, con un piano da concludere entro giugno 2025.

