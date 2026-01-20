Unione Valconca verso la riorganizzazione: nasce il terzo sub-ambito, entra Sassofeltrio

In un deciso passo avanti verso una governance territoriale più efficace e capillare, l’Unione dei Comuni della Valconca ha approvato all’unanimità una modifica del proprio Statuto, introducendo il terzo sub-ambito funzionale. La novità, sancita nella prima seduta del Consiglio dell’anno, porta con sé importanti implicazioni per la gestione associata dei servizi e per l’equilibrio tra i territori più centrali e quelli più periferici dell’area. Il nuovo sub-ambito comprende Montescudo – Monte Colombo e Sassofeltrio, quest’ultimo recentemente entrato nella provincia di Rimini in seguito al referendum del 2007.

La riorganizzazione prevede ora tre sub-ambiti: quello che raggruppa i Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Saludecio e San Clemente, quello composto da Montefiore Conca e Morciano di Romagna e, infine, il nuovo sub-ambito con Montescudo, Monte Colombo e Sassofeltrio.

Questa articolazione, prevista dalla normativa regionale emiliano-romagnola, consentirà di calibrare in modo più flessibile e mirato i servizi associati, come la Polizia Locale, le funzioni tecniche legate a SUAP/SUE e altre attività di coordinamento intercomunale, tenendo conto delle specificità territoriali, demografiche e organizzative di ciascuna area.

Secondo quanto emerso dalla seduta, l’obiettivo della scelta è duplice: da un lato, migliorare l’efficienza e la tempestività dei servizi soprattutto nelle zone più periferiche dell’Unione, dall’altro, mantenere una visione unitaria e coordinata delle politiche pubbliche su tutto il territorio della Valconca. Al termine della votazione, il presidente dell’Unione, Gian Marco Casadei, ha espresso soddisfazione per l’esito favorevole, sottolineando come la nuova articolazione rappresenti “un passo importante per garantire un migliore equilibrio tra superficie e popolazione all’interno dell’Unione e rafforzare la presenza dell’ente sovracomunale a favore dei cittadini.











