Uniti dall'amore per il "pollice verde". A San Giovanni in Marignano arrestata coppia di pusher coltivatori

Si aggiravano con fare guardingo a San Giovanni in Marignano, attirando così l'attenzione dei Carabinieri che li hanno sorpresi a spacciare una consistente dose di marijuana (80 grammi circa) a un giovane pesarese. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando una coppia di fidanzati è stata fermata.

I militari hanno perquisito i tre (la coppia e il ragazzo che aveva acquistato la droga) e nell'appartamento dei fidanzati sono state trovate due piante di marijuana con infiorescenze ed altra sostanza stupefacente pronta per lo spaccio, per un totale di circa 750 grammi.

L'uomo - di Rimini, 31 anni, pregiudicato - e la sua ragazza - cattolichina, classe 1990 - sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, previsto per stamattina. Nel frattempo, tutto il materiale, utile alla coltivazione delle piante ed al confezionamento dello stupefacente, è stato sequestrato, così come tutta la marijuana. Trovati anche 900 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Il ragazzo pesarese, classe 99, è stato deferito in stato di libertà.