Università di Padova: laurea alla memoria in Ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin

L'Università di Padova ha conferito la laurea alla memoria in ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate l'11 novembre scorso dall'ex fidanzato. Quando avvenne l'omicidio, la ragazza aveva già consegnato la tesi ed era prossima alla discussione di laurea. La cerimonia si è svolta nell'aula magna del Bo, presenti i familiari di Giulia, il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e la rettrice Daniela Mapelli. "Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze, nella mia per prima. Sarai sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto, e sarai sempre nel nostro cuore", ha detto in un intervento il padre, Gino Cecchettin.

