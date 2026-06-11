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Uno Bianca, i fratelli Savi interrogati nel carcere di Bollate

Roberto Savi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm della Procura di Bologna. Le indagini dopo le dichiarazioni pubbliche su presunti mandanti

11 giu 2026
Uno Bianca, i fratelli Savi interrogati nel carcere di Bollate

Roberto e Fabio Savi, i fratelli della banda della Uno Bianca, sono stati interrogati oggi dal procuratore di Bologna Paolo Guido e dalla procuratrice aggiunta Lucia Russo. arrivati nel carcere di Bollate nell'ambito della nuova inchiesta sulla banda. Il fascicolo, aperto dopo l'esposto presentato dai familiari delle vittime, punta a verificare l'eventuale esistenza di complici o mandanti delle stragi per le quali i sei componenti della banda sono già stati condannati in via definitiva e che causarono, tra il 1987 e il 1994, 23 morti e oltre cento feriti.

L'interrogatorio di Roberto Savi, ex poliziotto ed ex leader del gruppo criminale, è stato disposto dopo alcune dichiarazioni rese lo scorso maggio durante la trasmissione televisiva 'Belve Crime'. In quell'occasione l'ergastolano ha sostenuto che, almeno in alcuni episodi, sarebbero stati i Servizi segreti a spingere la banda a uccidere. Tra gli episodi al centro degli accertamenti figurano l'omicidio dei carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi, uccisi a Castel Maggiore il 20 aprile 1988, e il duplice omicidio di Licia Ansaloni e Pietro Capolungo nell'armeria di via Volturno, a Bologna, il 2 maggio 1991.

I magistrati sono usciti dal carcere poco dopo le 13, dopo circa due ore dal loro ingresso, senza rilasciare dichiarazioni. Da quanto riporta l'Ansa, Roberto Savi si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere




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