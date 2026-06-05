Uno Bianca, l'11 giugno i pm tornano a sentire i fratelli Savi: riflettori sulle piste mai chiarite

E' fissato per l'11 giugno nel carcere milanese di Bollate l'interrogatorio di Roberto Savi, ex poliziotto e leader, insieme al fratello Fabio, della banda della Uno bianca.

I pm di Bologna lo sentiranno nell'ambito della nuova indagine sul gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 provocò 23 morti e oltre cento feriti, il fascicolo aperto dopo l'esposto dei familiari delle vittime per cercare eventuali complici e mandanti dei sei condannati in via definitiva.

L'interrogatorio di Savi, in carcere dal 1994, è stato deciso dopo l'intervista a 'Belve Crime' del 5 maggio. Parlando con la conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani, l'ergastolano aveva detto che, almeno in alcune occasioni, erano stati i Servizi a spingerli a uccidere. Savi, secondo quanto apprende l'ANSA, sarà sentito nella posizione di imputato in procedimento connesso, che dovrebbe consentirgli di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Oggetto dell'interrogatorio sarebbero due episodi in particolare: l'omicidio dei due carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi (20 aprile 1988) a Castel Maggiore e quello di Licia Ansaloni e Pietro Capolungo nell'armeria Volturno di Bologna (2 maggio 1991).

Proprio su quest'ultimo fatto Savi, a 'Belve Crime', aveva detto che l'obiettivo dell'azione era Capolungo, a suo dire ex dei Servizi. Il fascicolo, contro ignoti, è assegnato alla procuratrice aggiunta Lucia Russo e al sostituto Andrea De Feis, con il coordinamento del procuratore Paolo Guido.

Anche Fabio Savi sarà sentito l'11 giugno dai magistrati della Procura di Bologna, nell'ambito della nuova indagine sulla banda della Uno bianca. L'interrogatorio è dunque fissato lo stesso giorno di quello del fratello Roberto.

I due si trovano nello stesso carcere, a Bollate, ma, secondo quanto confermato da Fabio, unico non poliziotto del gruppo, anche nella recente intervista televisiva a Quarto Grado, non hanno rapporti da anni. Nell'intervista Fabio Savi ha detto che non c'è stata nessuna protezione della banda, nessun livello superiore, né una strategia del terrore. "Lo dissi già una volta: dietro all'Uno Bianca c'erano una targa, un paraurti e fanalini", ha ripetuto.







