TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Uno Bianca, l'11 giugno i pm tornano a sentire i fratelli Savi: riflettori sulle piste mai chiarite

Nuovo interrogatorio per Roberto e Fabio Savi dopo la riapertura delle indagini. Si cerca di fare luce su eventuali complici e mandanti della banda che seminò terrore tra il 1987 e il 1994.

5 giu 2026
Uno Bianca, l'11 giugno i pm tornano a sentire i fratelli Savi: riflettori sulle piste mai chiarite

E' fissato per l'11 giugno nel carcere milanese di Bollate l'interrogatorio di Roberto Savi, ex poliziotto e leader, insieme al fratello Fabio, della banda della Uno bianca.

I pm di Bologna lo sentiranno nell'ambito della nuova indagine sul gruppo criminale che tra il 1987 e il 1994 provocò 23 morti e oltre cento feriti, il fascicolo aperto dopo l'esposto dei familiari delle vittime per cercare eventuali complici e mandanti dei sei condannati in via definitiva.

L'interrogatorio di Savi, in carcere dal 1994, è stato deciso dopo l'intervista a 'Belve Crime' del 5 maggio. Parlando con la conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani, l'ergastolano aveva detto che, almeno in alcune occasioni, erano stati i Servizi a spingerli a uccidere. Savi, secondo quanto apprende l'ANSA, sarà sentito nella posizione di imputato in procedimento connesso, che dovrebbe consentirgli di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Oggetto dell'interrogatorio sarebbero due episodi in particolare: l'omicidio dei due carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi (20 aprile 1988) a Castel Maggiore e quello di Licia Ansaloni e Pietro Capolungo nell'armeria Volturno di Bologna (2 maggio 1991).

Proprio su quest'ultimo fatto Savi, a 'Belve Crime', aveva detto che l'obiettivo dell'azione era Capolungo, a suo dire ex dei Servizi. Il fascicolo, contro ignoti, è assegnato alla procuratrice aggiunta Lucia Russo e al sostituto Andrea De Feis, con il coordinamento del procuratore Paolo Guido.

Anche Fabio Savi sarà sentito l'11 giugno dai magistrati della Procura di Bologna, nell'ambito della nuova indagine sulla banda della Uno bianca. L'interrogatorio è dunque fissato lo stesso giorno di quello del fratello Roberto.

I due si trovano nello stesso carcere, a Bollate, ma, secondo quanto confermato da Fabio, unico non poliziotto del gruppo, anche nella recente intervista televisiva a Quarto Grado, non hanno rapporti da anni. Nell'intervista Fabio Savi ha detto che non c'è stata nessuna protezione della banda, nessun livello superiore, né una strategia del terrore. "Lo dissi già una volta: dietro all'Uno Bianca c'erano una targa, un paraurti e fanalini", ha ripetuto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia