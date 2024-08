Uno Smash Per La Vita: la potenza del dono, tra sport ed inclusione

A Pietracuta per far trionfare lo sport, la solidarietà, la prevenzione e la Vita. Sabato 31 agosto andrà in scena a Pietracuta la 2a edizione del Torneo Solidale di Padel denominato Uno Smash Per La Vita organizzato da Aido Regionale Emilia-Romagna OdV e dal Circolo Tennis Valmarecchia (location dell’evento), in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini della Ausl Romagna, di Abob, Aned, Avis e Croce Verde di Novafeltria.

Il ricco programma del pomeriggio prevede dalle ore 14,30 il torneo di padel in versione 2 vs 2 dove si sfideranno coppie composte da atleti portatori di trapianto, dializzati e loro familiari, operatori del 118, infermieri e medici. Nel corso del pomeriggio si terrà anche un torneo di tennis dedicato a bambini ed adulti mentre alle ore 17 prenderà il via una camminata, che avrà la funzione di far scoprire i benefici dell’attività motoria.

A seguire ci sarà la cena solidale il cui ricavato verrà destinato, come lo scorso anno, all’acquisto di un macchinario per il reparto di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Inferni” di Rimini.