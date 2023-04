"Uno zaino per Leopoli", in un libro il racconto della prima carovana della pace in Ucraina

Presentato al Museo di Rimini il libro “Uno zaino per Leopoli” di Giacomo Bandini. L'autore racconta la sua esperienza con la prima carovana della pace arrivata in Ucraina poco dopo l'invasione russa. L'ultima di #Stopthewarnow, a cui aderisce l'Operazione Colomba della Papa Giovanni XXIII, è rientrata solo pochi giorni fa. E' stata la quinta dall'invasione russa e al museo di Rimini la mostra “Sete di Pace” le racconta per immagini, con la disperazione e il dramma del conflitto. Oltre all'autore hanno raccontato le loro esperienze umanitarie Nadia Cadrobbi e Alberto Capannini dell'Operazione Colomba che da oltre un anno periodicamente partono per l'Ucraina con gli aiuti di ##Stopthewarnow

(In video il commento dell'autore del libro Giacomo Bandini e di Alberto Capannini dell'Operazione Colomba)