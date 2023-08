CORDOVADO Uomo asserragliato: ancora in casa, ha postato terzo video. Negoziatori al lavoro

Uomo asserragliato: ancora in casa, ha postato terzo video. Negoziatori al lavoro.

A distanza di quasi 24 ore l'uomo di Cordovado (Pordenone) è ancora asserragliato in casa. E quindi, da quasi 24 ore, i negoziatori dei carabinieri stanno cercando di convincerlo ad arrendersi. Nel corso della notte, l'uomo - un ingegnere che aveva fatto il servizio militare proprio nell'Arma negli anni Novanta - ha postato un altro video su YouTube di pochi secondi in cui stigmatizza nuovamente l'enorme dispiegamento di forze messo in campo per farlo uscire sebbene egli non abbia intenzione di fare del male ad alcuno.

Sul posto questa mattina, oltre ai reparti speciali, continuano a stazionare gli artificieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. L'obiettivo delle forze dell'ordine resta quello di convincere l'uomo - che di fatto da quasi due anni e mezzo non esce di casa se non in casi eccezionali - a consegnarsi senza dover fare irruzione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: