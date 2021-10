Uragano Apollo verso la Sicilia. Augusta isolata

Le immagini di Siracusa @Grizzly

L'uragano mediterraneo Apollo si sposta in mare e si avvicina alla Sicilia anche se almeno per ora l'impatto sembra meno grave del previsto. "La situazione è meno grave di quello che temevamo. Aspettiamo il nuovo bollettino alle 16. Speriamo che Apollo non ci riservi sorprese", ha affermato il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Le criticità maggiori a Siracusa e provincia, con la città colpita da mareggiate, strade e campagna allagate, pioggia e vento forte. Augusta è isolata da questa mattina e il sindaco invita i cittadini a restare in casa.

Nel video le immagini arrivate da Siracusa (copyright Grizzly)