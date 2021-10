'Uragano mediterraneo' colpisce Sicilia e Calabria: venti oltre 100 km/h

Allerta maltempo in Sicilia e Calabria per un 'Uragano mediterraneo', con venti ad oltre 100 Km/h, che si è abbattuto sull'area jonica e che domani dovrebbe colpire anche il Centro Italia. In Sicilia è stato ritrovato il corpo di un uomo di 67 anni, disperso da ieri sera con la moglie a Scordia, nella Piana di Catania, dopo che la coppia era stata travolta da un fiume di fango e detriti. Quasi 600 gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle due Regioni nelle ultime 24 ore. Allagamenti e fiumi esondati, chiuse le scuole.