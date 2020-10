Urbino: controlli e sanzioni giovedì sera per la serata degli universitari

Erano in tanti in centro storico di Urbino, lo scorso giovedì, che rappresenta ormai un tradizionale punto di incontro per i giovani. La Polizia di Stato del Commissariato di Urbino, insieme alle altre forze dell'Ordine, ha effettuato controlli mirati, identificando numerosi avventori ed effettuando verifiche in diversi locali pubblici durante tutto l’arco della nottata.

Numerose anche le infrazioni contestate per il mancato utilizzo delle mascherine, rese obbligatorie dalle misure attualmente in vigore per il contenimento del contagio da coronavirus, altre per l’inosservanza del regolamento comunale inerente il consumo e il trasporto di bevande alcoliche fuori dai locali, per il disturbo del riposo delle persone provocato da schiamazzi ed urla. Tante sono state le presenze di persone arrivate anche dai comuni limitrofi a Urbino e da altre Provincie, come quelle di Ancona, Fermo, Macerata e Rimini, oltre che da San Marino.