Urbino: convegno su Andreotti e Kohl; delegazione Pdcs incontra la figlia dello statista

Statisti a confronto, a sessant’anni dalla costruzione del Muro di Berlino e trenta dalla mozione del Bundestag che ratificò il trasferimento della Capitale da Bonn a Berlino. Nel Convegno dell' Università di Urbino “Giulio Andreotti ed Helmut Kohl – La riunificazione della Germania, lezioni per oggi”, le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quegli eventi, un periodo storico cruciale del secolo scorso. Un evento seguito anche dalla politica sammarinese, Ieri una delegazione del Pdcs, guidata dal Segretario Venturini e dal Vice Ciavatta ha incontrato Serena Andreotti, figlia dello statista. Con l’auspicio dei vertici Dc di poter portare a San Marino, nella prossima primavera, un momento di riflessione pubblico sulle relazioni che Andreotti ha avuto con San Marino durante la sua attività politico-istituzionale. Un rapporto con la Democrazia Cristiana italiana, che via delle Scalette intende mantenere e rafforzare anche per il prossimo futuro, 'per gli ideali democratico-cristiani e promuovere insieme una cultura fondata sui valori della Dottrina Sociale che ci accumunano, e accrescere il bene dei nostri Paesi'.







Nel convegno voluto da Università Carlo Bo, con l’Istituto Luigi Sturzo e con la Konrad Adenauer Stiftung, protagonisti i nuovi scenari post 1989: con Franz Josef Jung, Ministro della Difesa nel Governo Merkel; Charles Powell, Consigliere diplomatico dei premier inglesi Thatcher e Major; Pavel Palazchenko, Consigliere del Presidente della Fondazione Mikhail Gorbaciov, Robert Blackwill, Assistente speciale del Presidente George H.W. Bush e Massimo D’Alema.