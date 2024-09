"PROTAGONISTE" Urbino: il Festival del Giornalismo culturale dedicato allo sguardo femminile nell'informazione Appuntamento dal 4 al 6 ottobre

"Protagoniste. Lo sguardo femminile nel giornalismo culturale'': la 12esima edizione del festival urbinate, dal 4 al 6 ottobre – come sempre organizzato dall'Istituto per la formazione al giornalismo e dall'Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e con il patrocinio della Regione – punta i riflettori sull'evoluzione che negli anni ha riguardato la presenza delle donne nella professione giornalistica. Uno sguardo che sa farsi filtro di una lettura più puntuale del mondo.

Al Festival del Giornalismo culturale focus sulla cultura sostenibile, con il contributo di Conai. Tra i numerosi panel previsti quelli incentrati sulle donne alle origini della sociologia italiana, lo sguardo femminile sulla lettura e letteratura, le giornaliste tra giornalismo cartaceo e giornalismo televisivo, le donne nel cinema e nelle serie tv, le scienziate e le editrici, le studiose e divulgatrici d'arte.

In evidenza "l'importanza della cultura e della formazione culturale che diviene elemento determinante per contribuire ad eliminare le disparità di genere".

Nel video le interviste a Lella Mazzoli, Direttrice Festival del Giornalismo Culturale, Chiara Biondi, Assessore alla Cultura Regione Marche, Giorgio Calcagnini, Rettore Università di Urbino.

