8-11 OTTOBRE 2026 Urbino: parte il Festival del giornalismo culturale. Tra gli ospiti Cacciari, Cazzullo e i protagonisti della comunicazione Al via la 14ma edizione dell'evento dedicato a giornalismo, lettura, innovazione e comunicazione. Tema di quest'anno: i confini

Si apre a Urbino l'edizione numero 14 del Festival del giornalismo culturale: manifestazione che indaga l'universo del sapere guardando all'innovazione, ai nuovi linguaggi e alle nuove generazioni. Dall'8 all'11 ottobre, nel centro storico della città, sarà un susseguirsi di convegni, momenti di confronto, eventi culturali, mostre e premi per i giovani giornalisti.

Tema di quest'anno: i confini e il superamento delle frontiere, non solo fisiche e geografiche. "Mai come in questo periodo - afferma la condirettrice del Festival, Lella Mazzoli - il concetto di confine è presente in tutta l'informazione, culturale ma non solo. Ci sono le guerre e i muri: non è solo questo il nostro confine. Noi parliamo anche di confini scientifici, per esempio i confini della mente e del cervello. Parliamo anche di confini della musica e di confini dell'arte".

Tra gli ospiti e i protagonisti, anticipa Mazzoli, "c'è un parterre di scienziati, studiosi e giornalisti straordinari. Abbiamo la filosofia con Massimo Cacciari, l'arte e il Rinascimento con Aldo Cazzullo, ma anche Costantino D'Orazio, Luigi Gallo e Caterina Volpi per l'arte. Saranno con noi Anna Foa e l'imam Pallavicini per i confini delle religioni. Abbiamo Campi, Aresu e Cristini per la geopolitica, insieme ad Azzurra Meringolo, un'inviata di guerra, e altri grandi autori".

Come da tradizione, ogni anno viene presentata una ricerca. Grazie a dati Ipsos, spiega Lella Mazzoli, verranno presentati "confronti sui prodotti culturali: il consumo tra le diverse generazioni". "Si parte - prosegue la studiosa - dai millennials, passando per i boomers e la generazione Z. Cosa emerge? Nonostante siamo esterofili, la scelta degli italiani, anche della lettura, passa molto dai prodotti nazionali. Questo emerge soprattutto nella popolazione giovane, abituata a vedere serie tv coreane e straniere: la loro scelta del prodotto culturale, alla fine, è comunque molto nazionale".

Nel video l'intervista a Lella Mazzoli, condirettrice Festival Giornalismo Culturale Urbino

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