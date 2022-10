Urbino: parte il Festival del Giornalismo, personaggi della cultura e dei media a confronto

Giornalisti, scrittori e personaggi della cultura a confronto: a Palazzo Ducale, a Urbino, parte il Festival del Giornalismo, alla decima edizione. Tre giorni di dibattiti ed eventi per ragionare sul presente e, soprattutto, sul futuro della comunicazione culturale. Appuntamento alle ore 15 di venerdì 7 ottobre con l'apertura della manifestazione e la lectio magistralis di Gianrico Carofiglio, ex magistrato e scrittore.

Ma non ci sono solo dibattiti: con il Festival OFF mostre d’arte in tutto il centro storico di Urbino. Nella casa natale di Raffaello l’esposizione Guido Montauti. Ho fiducia nella mia fantasia. Un artista che ha coltivato la sua passione da autodidatta arrivando ai massimi livelli, per un progetto che tra i promotori ha l’Accademia Raffaello. All’ISIA - istituto per le industrie artistiche - la mostra Rumore ISIA U: tesi degli studenti - dal 2010 al 2020 - esposte al pubblico a terra e consultabili, per celebrare la creatività e, allo stesso tempo, ragionare sul concetto di accumulo. Tra le mostre di Palazzo Ducale, Arte e potere. In dialogo con Federico da Montefeltro: opere contemporanee che narrano il rapporto tra queste due dimensioni, in una delle città simbolo del Rinascimento.