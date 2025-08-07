Urbino, riaperta la galleria Ca’ Gulino dopo l’incidente del 2023: “Messa in sicurezza con 4 milioni di investimenti”

Ha riaperto ieri, 6 agosto, alle 10:20 la galleria Ca’ Gulino, insieme alla bretella collegata della strada statale 73bis, nei pressi di Urbino. Il tratto, chiuso parzialmente dal dicembre 2023 e totalmente negli ultimi due mesi, torna finalmente percorribile in entrambi i sensi di marcia.

La chiusura era seguita a un tragico incidente in galleria, che provocò la morte di quattro persone a bordo di un'ambulanza — il paziente e tre membri del personale sanitario — in uno scontro con un pullman, cui seguì un incendio che danneggiò gravemente gli impianti tecnologici e la pavimentazione.

Da allora, Anas ha realizzato diversi interventi di messa in sicurezza, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro. Dopo una prima riapertura parziale a marzo 2024 nella sola direzione Urbino–Fermignano, i lavori si sono intensificati a partire da marzo 2025 con il rifacimento degli impianti di illuminazione e ventilazione, oltre a opere su pavimentazione e giunti per ulteriori 500 mila euro.

“Numerosi gli investimenti per la sicurezza — ha dichiarato Nicola Nocera, responsabile Anas Marche — con impianti e segnaletica completamente rinnovati”.

Alla riapertura era presente anche il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che ha ricordato le vittime del tragico incidente e sottolineato l’importanza della strada per il territorio: “Un anno e mezzo di chiusura per una viabilità essenziale. Si è approfittato per adeguare tutto alle normative attuali, sperando di evitare nuovi incidenti”.

L’assessore regionale Francesco Baldelli ha evidenziato il ruolo della Regione e di Anas nel reperire i fondi: “Un intervento doveroso per un’infrastruttura strategica del nostro entroterra”.

Rimane attivo un limite di velocità di 90 km/h, con autovelox funzionante all’ingresso della galleria lato Fermignano.







