Urbino: torna il Festival del Giornalismo culturale, si parte venerdì 9 ottobre Per l'occasione sarà presentata una ricerca dalla quale emerge il 'ritorno' della tv come mezzo per informarsi durante la pandemia

Personaggi della cultura e dell'informazione, riflessioni e nuove evidenze sul fronte della ricerca: tutto pronto per l'edizione 2020 del Festival del Giornalismo culturale. Tre i giorni di approfondimento sul futuro della comunicazione organizzati dalla Scuola di giornalismo di Urbino e dall'Università. Si partirà venerdì 9 ottobre proprio a Urbino, a Palazzo Ducale, per proseguire, sabato e domenica, nel monastero di Fonte Avellana nel comune di Serra Sant'Abbondio.

Lo scrittore Marco Malvaldi, il teologo "laico" Vito Mancuso e l'astrofisico Guido Tonelli alcuni degli ospiti. In programma, poi, altri eventi 'gemelli' nel corso del mese. Durante il festival sarà presentata una ricerca curata dall'osservatorio che, da una decina d'anni, monitora i comportamenti degli italiani rispetto all'informazione. Quest'anno focus su come le persone hanno utilizzato i media per documentarsi su salute e Covid.



Nel servizio, l'intervista a Lella Mazzoli, sociologa e direttrice del festival

