ELEZIONI Urne aperte a Rimini che rinnova il Consiglio provinciale, è la 'prima' di Montecopiolo e Sassofeltrio Sono due le liste a contendersi l’elezione: Lista Civica e Democratica e Lista Buon governo in Provincia

Giornata di voto per l'elezione di 31 presidenti di Provincia e 71 Consigli Provinciali che saranno votati con il sistema elettorale di secondo livello da 68.499 sindaci e consiglieri comunali di oltre 5.500 Comuni, in rappresentanza di oltre 32 milioni e 500 mila cittadine e cittadini. Urne aperte nella sede della provincia di Rimini che rinnova i 12 componenti del Consiglio Provinciale. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei 27 Comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini in carica alla data del 18 dicembre 2021. Per gli amministratori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio si tratta della prima elezione dopo il distacco dalla Provincia di Pesaro-Urbino e l’ingresso in quella di Rimini. L’elezione riguarda il rinnovo del solo Consiglio, in quanto il presidente resta in carica per un altro anno, come prevede la lege 56/2014.

Sono due le liste a contendersi l’elezione: Lista Civica e Democratica e Lista Buon governo in Provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di sabato, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Rimini dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Le Province in cui si voterà anche per l'elezione del Presidente sono: Ancona, Alessandria, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Bergamo, Biella, Caserta, Chieti, Crotone, Fermo, Ferrara, Forlì-Cesena, Grosseto, Imperia, Latina, L'Aquila, Lecco, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Ravenna, Rovigo, Terni, Treviso, Verbano Cusio Ossola, Viterbo.

