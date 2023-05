Ursula von der Leyen ai romagnoli: "Tin bota, l'Europa è con voi"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

In Emilia-Romagna la visita della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, che ha sorvolato le zone alluvionate con la presidente Meloni, per poi visitare Cesena. Dimostra di essersi subito calata nella realtà romagnola, la presidente della commissione von der Leyen, che ha constatato coi propri occhi la devastazione che ha colpito la Regione. “Spezza il cuore – ha detto – vedere una terra così prospera dilaniata, con interi territori sott'acqua”. I fondi europei arriveranno, ha spiegato, prima nella misura standard prevista per ogni evento calamitoso, poi, entità dei danni alla mano, saranno attivati i fondi di solidarietà, entro tre mesi circa. “Era importante – ha ribadito la presidente del Consiglio Meloni, che l'ha accompagnata – che la presidente vedesse coi suoi occhi l'estensione delle zone colpite”. Meloni è tornata a Roma per il Consiglio dei Ministri che, tra le altre cose, allargherà lo stato di emergenza anche ai Comuni marchigiani e toscani colpiti, ma ha anticipato a von der Leyen cosa vedrà insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. C'è spazio anche per un paio di domande e per l'inevitabile polemica su chi sarà il commissario per la ricostruzione, visto il veto che stanno ponendo alcuni esponenti di maggioranza proprio sulla figura di Bonaccini. Giorgia Meloni non nasconde una certa insofferenza.

Nel video gli interventi di Ursula von der Leyen, presidente commissione Ue, e di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio