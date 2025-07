Usano albergo chiuso come rifugio: blitz della polizia locale a Rimini, denunciati tre giovani

Tre giovani — due ragazzi e una ragazza — sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Rimini per occupazione abusiva all’interno di un hotel dismesso nella zona sud della città.

L’intervento, svolto con l’ausilio di unità cinofile e dei Carabinieri, è avvenuto dopo alcune segnalazioni. I tre avevano forzato una finestra per entrare nella struttura, già nota alle forze dell’ordine per essere frequentato da persone che gravitano intorno al mondo della tossicodipendenza.

L’edificio è stato nuovamente chiuso e messo in sicurezza. Nei giorni scorsi, un altro intervento in via Castelfidardo ha portato alla denuncia di un uomo per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale.