ESTATE 2026 Vacanze al termine, è ora di fare i conti: 541 milioni di rincari Per l'ultimo controesodo un aumento di 430 milioni per i carburanti

È un conto molto salato quello che si trovano a pagare i turisti in questa estate per godersi qualche giorno di vacanza. Nei mesi di luglio e agosto 2026 i flussi in Italia hanno generato una spesa complessiva pari a 20,4 miliardi di euro, di cui 541 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi.

A parità di vacanza, rispetto ai listini della scorsa estate: 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro per soggiorno, con un impatto pari a 244,5 milioni di euro nel mese di luglio e a 296,3 milioni in quello di agosto. Nel paniere turistico crescono soprattutto i prezzi del trasporto aereo nazionale (+6,2%) e dei servizi di alloggio (+4,0%), ma anche di cibo e materie prime; sul versante opposto il trasporto aereo di passeggeri arretra nel suo complesso (−5,6%), con le tariffe internazionali a −7,6%, e diminuiscono anche i pacchetti vacanza nazionali (−5,2%). La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più elevati in Liguria (4,58 euro), Calabria (4,17euro) e Puglia (4,05 euro), a fronte di 1,61 euro in Valle d'Aosta e Piemonte. Fra territori e a seconda del calendario la stessa notte di vacanza può valere quasi il triplo, con una domanda che continua a concentrarsi in poche settimane.

Ad aggravare il quadro anche il caro-carburanti: quest'estate è costato 1,8 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. Su 25 milioni di spostamenti calcolati fino a domani, 30 agosto, il Codacons ha calcolato una spesa maggiore per fare il pieno di 430 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2025.



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