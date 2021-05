Vacanze covid free in ER: dal 7 giugno vaccini per operatori e lavoratori delle strutture ricettive

Sentiamo Raffaele Donini e Andrea Corsini

Partirà il 7 giugno la campagna di vaccinazione per operatori e lavoratori delle strutture ricettive in Emilia Romagna. Interessati oltre 40.000 addetti di stabilimenti balneari e termali, alberghi, campeggi, villaggi turistici, marina resort e parchi tematici. Escluse al momento le attività di ristorazione. L'obiettivo è quello di essere pronti alla stagione turistica estiva – spiega l'assessore Raffaele Donini - per accogliere e garantire soggiorni in sicurezza ai turisti italiani e stranieri.

Si tratta di una giornata molto importante per la nostra regione – spiega l'assessore al turismo Andrea Corsini – perché possiamo finalmente parlare di una vera ripartenza del turismo.









La Regione e le associazioni di categoria del settore sono già al lavoro sulla convenzione che indicherà in modo puntuale tutti i dettagli del piano vaccinale per chi lavora nelle oltre 6.000 strutture ricettive dell’Emilia-Romagna. Una rete che solo nella Costa conta su 110 chilometri di spiaggia attrezzati dai Lidi di Comacchio a Cattolica, 3.100 alberghi per oltre 200mila posti letto, 52 campeggi e villaggi turistici per circa 80mila posti letto, più di 1.400 stabilimenti balneari di cui 800 attrezzati per giochi da spiaggia, 159mila ombrelloni, 580 impianti sportivi, 23 porti turistici e marine, oltre 6mila posti barca, 15 parchi di divertimento, di cui sei acquatici.

Nel servizio le interviste a Raffaele Donini (Assessore politiche per la salute ER) e Andrea Corsini (Assessore turismo ER)