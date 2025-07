Vacanze estive, fine settimana da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo dei vacanzieri

Sono 13 milioni gli italiani in viaggio. Secondo Anas e Viabilità Italia il traffico interesserà le tratte dai grandi centri urbani verso la dorsale adriatica, quella tirrenica e la jonica. A rischio tra le altre la A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra Campania, Basilicata e Calabria; la statale 106 Jonica, la SS16 Adriatica e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto. Possibili disagi attesi inoltre lungo i valichi di confine verso la Francia, la Slovenia e la Croazia. Il peggio però è previsto per agosto: i primi due sabati saranno da bollino nero. Nei due giorni i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 22.

Tra le mete preferite di luglio 2025, secondo un'indagine di Jetcost, in vetta Roma, Lampedusa e Napoli. La Sicilia conquista il primo posto per numero di presenze, seguita dall'Emilia Romagna dove le località più gettonate sono Riccione, Rimini, Bologna, Reggio Emilia e Bellaria Igea Marina. In crescita anche l'interesse per le vacanze in montagna soprattutto in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. Vacanze però minacciate dal maltempo: la Protezione civile ha infatti diramato l'allerta gialla in sette regioni del centro nord tra cui Veneto ed Emilia Romagna. Possibili grandinate sabato 26 luglio su Alpi, Prealpi e nelle pianure del nordest. Le condizioni meteo miglioreranno domani, domenica 27 luglio, con sole da Nord a Sud e le ultime piogge solo sulle Alpi.