Vaccinazione: 560mila le dosi somministrate in Emilia-Romagna, da lunedì prenotazioni per 75-79 anni e "vulnerabili"

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Emilia-Romagna fa un altro passo avanti, coinvolgendo due nuove categorie di cittadini. Si tratta delle persone di età compresa tra i 75 e i 79 anni, che potranno iniziare a prenotarsi a partire da lunedì 15 marzo, e di coloro che rientrano nella categoria degli “estremamente vulnerabili”, così definita a livello nazionale in relazione a determinate problematiche di salute, dalle malattie respiratorie e cardiocircolatorie a quelle autoimmuni, passando per patologie oncologiche e trapianti. Quest'ultima fascia – fa sapere la Regione – sarà contattata direttamente dall'Ausl.









“Noi, con la nostra organizzazione siamo in grado di aumentare significativamente le vaccinazioni giornaliere – commenta l'assessore regionale per Politiche per la salute, Raffaele Donini -, è però fondamentale che siano garantite le forniture vaccinali previste per marzo e sensibilmente aumentate quelle indicate per il secondo trimestre dell’anno”.

Intanto sono oltre 560mila le dosi somministrate in Emilia-Romagna; 179mila le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. La fascia che finora ne ha ricevute di più è quella dagli 80 agli 89 anni (141mila dosi), seguita da quella 50-59. 230mila le somministrazioni a operatori sanitari e sociosanitari, oltre 45mila agli ospiti delle Rsa.