Vaccinazione anti-covid: a Rimini debutta la clinica mobile

Ha debuttato ieri sera la clinica mobile a Rimini, in Piazzale Fellini. Si tratta di una postazione per le vaccinazioni contro il Covid-19 che consentirà di aumentare il numero di immunizzati fra cittadini e turisti che trascorrono le vacanze in Riviera nel mese di agosto. Stasera la clinica sarà nuovamente operativa, così come nei giorni 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 27, 28 e 29 agosto dalle 18:30 alle 22:30. A disposizione i vaccini Moderna, che prevede due dosi, e Johnson & Johnson, con dose unica, per gli Over 60. Numerose le persone che si sono immunizzate contro il coronavirus nella giornata di ieri.