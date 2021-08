IMMUNIZZAZIONE Vaccinazione anti-covid: a Rimini debutta la clinica mobile

Ha debuttato ieri sera la clinica mobile a Rimini, in Piazzale Fellini. Si tratta di una postazione per le vaccinazioni contro il Covid-19 che consentirà di aumentare il numero di immunizzati fra cittadini e turisti che trascorrono le vacanze in Riviera nel mese di agosto. Stasera la clinica sarà nuovamente operativa, così come nei giorni 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 27, 28 e 29 agosto dalle 18:30 alle 22:30. A disposizione i vaccini Moderna, che prevede due dosi, e Johnson & Johnson, con dose unica, per gli Over 60. Numerose le persone che si sono immunizzate contro il coronavirus nella giornata di ieri, con lunghe code che si sono formate per accedere alla postazione.

