Vaccinazione 'on the road': ecco date, orari e luoghi di immunizzazione

Prosegue il progetto VacciniAmo la Riviera lungo la costa romagnola. Nel territorio riminese sabato 21 agosto, presso la Clinica Mobile allestita dalle ore 18.30 alle ore 22.30 in Piazzale Fellini, a Rimini; domenica 22 agosto e mercoledì 25 agosto con il camper vaccinale che farà tappa a Riccione dalle ore 18.30 alle ore 22.30, in Piazzale Ceccarini (di fianco al Palazzo del Turismo); Lunedì 23 agosto ci si potrà vaccinare 'on the road', in occasione del Meeting, dalla ore 12.30 alle ore 16.30 all’ingresso principale della Fiera di Rimini, per poi spostarsi a Misano Adriatico dove l’équipe medica sarà disponibile a somministrare vaccini dalla ore 18.30 alle ore 22.30 in Piazzale Roma.







L'Ausl romagnola ricorda che possono ricevere la prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per gli over 60, in una unica seduta) anche i turisti italiani, e non soltanto i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.