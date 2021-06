TURISMO Vaccinazioni agli operatori del turismo: al via oggi in Emilia Romagna Partono anche le prenotazioni per la fascia 12-39 anni

Vaccinazioni agli operatori del turismo: al via oggi in Emilia Romagna.

Parte da oggi la possibilità di vaccinarsi per gli operatori del turismo dell'Emilia Romagna. Sarà necessario registrarsi sul sito della Regione per venire poi contattati dalle Ausl e vaccinati negli hub e punti vaccinali delle aziende sanitarie. L'obiettivo è realizzare mille vaccinazioni al giorno per raggiungere il più velocemente possibile gli addetti delle strutture ricettive, dalla Costa all’Appennino, dalle Città d’arte agli altri itinerari. Quindi il personale degli alberghi, compreso il personale del servizio di pulizia e gli animatori, delle strutture all’aria aperta, degli stabilimenti balneari degli impianti termali e dei parchi tematici.

Un piano che rientra di diritto in quello nazionale predisposto dal Commissario straordinario, Figliuolo, per la realizzazione di piani aziendali su gruppi target, con il fine di mettere in sicurezza un settore economicamente rilevante nell’imminenza della stagione estiva. “Iniziamo col piede giusto la stagione estiva - afferma l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - mettendo al sicuro le categorie di operatori che sono state maggiormente colpite dall’emergenza Covid. “Siamo a un punto di svolta - aggiunge l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini.

Da oggi si aprono anche, in tutta Emilia-Romagna, le prenotazioni per prenotare il vaccino anti Covid per i cittadini con meno di 40 anni. A cominciare sono i ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Dopo i più giovani, si prosegue in ordine anagrafico. Per tutti gli under 40 sono a disposizione i consueti canali di prenotazione.

