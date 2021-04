Vaccinazioni ai frontalieri, Bonaccini: “Auspico una soluzione celere. Al momento, no Sputnik”

Stefano Bonaccini

Visite ai centri vaccinali della Regione che proseguono per portare al personale e ai volontari il ringraziamento della comunità regionale. 4 tappe per l'Assessore alla Sanità Raffaele Donini, accolto a Rimini dai vertici dell’Ausl Romagna, il sindaco Andrea Gnassi, la vice-sindaca Gloria Lisi e Andrea Galeotti, responsabile del Centro Vaccinale.

Proprio dalla Fiera torna a ribadire quanto detto nei giorni scorsi rispetto alla Sputnik: “Il servizio sanitario regionale non riconosce immunizzazioni fino a che non siano autorizzate dagli enti regolatori, e, in particolare, in merito alla vaccinazione dei frontalieri torna a dire: “Aspettiamo che gli enti preposti decidano su Sputnik. Al momento – dice Donini - non possiamo né somministrare, né riconoscere un vaccino non autorizzato. Non dipende dalla Regione – specifica - speriamo che accada e che le buone relazioni con San Marino ci consentano nuove opportunità.









Sul tema, anche il Presidente Stefano Bonaccini, dall'Hub fieristico di Cesena. Dice “no allo Sputnik, fino ad una autorizzazione”, auspicando però una soluzione celere: “Se Sputnik verrà autorizzato, acquistato e consegnato, lo utilizzeremo. Ora non si può – dice Bonaccini -. Per quanto riguarda i frontalieri – prosegue - ho già parlato con l'Ambasciatore italiano a San Marino, ma è un tema che va trattato fra governi. Se c'è bisogno di dare una mano, farò tutta la mia parte. Mi auguro – dice - si possa trovare una soluzione al più presto, perché parliamo di persone che lavorano e che hanno necessità di essere immunizzate al più presto”.

Accolto dal sindaco di Cesena, Enzo Lattuca e dal direttore Ausl Romagna, Tiziano Carradori fa il punto sulle vaccinazioni: “L'organizzazione c'é – dice, ringraziando tutti gli attori di una macchina efficiente – se i vaccini arrivano, entro fine estate completeremo la campagna”.

Intanto, in Regione, ancora vicini a quota mille le nuove positività (979), ma diminuiscono i casi attivi (-1.889) così come si registrano 2.852 guariti. In calo anche i ricoveri, -42. 16 i decessi di cui 1 a Rimini, un uomo di 56 anni.

Nel video, le interviste al Presidente della Regione Bonaccini e all'Assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini